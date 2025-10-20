Я розчарований: легендарний гравець критично висловився про результати Сіньтуна в новому сезоні

Легенда снукеру Стівен Хендрі, який за кар'єру сім разів ставав чемпіоном світу, розуміє, чому Чжао Сіньтун цього сезону грає погано. Шотландець здогадувався, що китаєць не впорається з тиском після здобуття титулу.

Слова Хендрі передає The Sun.

"Він бореться. Я думаю, що він бореться під тягарем чемпіонства світу. Насправді я трохи розчарований ним. Я думав, що він краще з цим впорається.

Ніхто не знає, що станеться, коли ти виграєш титул чемпіона світу. Очевидно, що він мав величезну увагу в Китаї, мабуть, голова йде обертом, але я все одно думав, що він гратиме краще, ніж зараз", – сказав Стівен.