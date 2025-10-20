Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Більярд

Я розчарований: легендарний гравець критично висловився про результати Сіньтуна в новому сезоні

Руслан Травкін — 20 жовтня 2025, 02:38
Я розчарований: легендарний гравець критично висловився про результати Сіньтуна в новому сезоні
Чжао Сіньтун
Getty images

Легенда снукеру Стівен Хендрі, який за кар'єру сім разів ставав чемпіоном світу, розуміє, чому Чжао Сіньтун цього сезону грає погано. Шотландець здогадувався, що китаєць не впорається з тиском після здобуття титулу.

Слова Хендрі передає The Sun.

"Він бореться. Я думаю, що він бореться під тягарем чемпіонства світу. Насправді я трохи розчарований ним. Я думав, що він краще з цим впорається.

Ніхто не знає, що станеться, коли ти виграєш титул чемпіона світу. Очевидно, що він мав величезну увагу в Китаї, мабуть, голова йде обертом, але я все одно думав, що він гратиме краще, ніж зараз", – сказав Стівен.

Хендрі заявив про це напередодні старту Northern Ireland Open. У Белфасті Чжао програв Джордану Брауну з рахунком 0:4. 

Нагадаємо, раніше Стівен розхвалив валлійця Марка Вільямса

снукер Чжао Сіньтун

Чжао Сіньтун

Cіньтун ганебно програв, Лісовскі впорався за 47 хвилин: результати Northern Ireland Open
О'Салліван знову переміг, Трамп і Сіньтун програли: результати Xi'an Grand Prix 2025
Мерфі на куражі, Бойко отримав важливий урок, Вілсон знову провалився: підсумки British Open
Хіггінс вибив Сіньтуна, Трамп переміг ірландця: результати British Open 2025
Легендарний Вайт розкрив феномен Сіньтуна

Останні новини