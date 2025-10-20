Хендрі назвав гравця, на якого останнім часом рівняється О'Салліван

Семиразовий чемпіон світу зі снукеру шотландець Стівен Хендрі розхвалив Марка Вільямса. Він вважає, що Ронні О'Салліван останнім часом старається бути схожим на валлійця.

Слова Хендрі цитує TNT.Sports.

"Як казав Марк раніше, він бореться за кожну кулю і його противнику доводиться буквально "віддирати" його зі столу. Всі бачать, що Марк постійно сміється й жартує. Потрібно дійсно побачити, як він веде себе у реальній грі. Він жорстокий, нещадний суперник.

Він неймовірний. Складно підібрати чудові слова для того, що він зараз робить у снукері. Тому що Марк взагалі не підходить до снукерного столу між турнірами. Він на полі для гольфу, він грає в бінго, він будь-де. По-справжньому грати у снукер і займатися з тренером він починає лише тоді, коли їде з дому до місць проведення турнірів.

І мені здається, що в останні роки Ронні О'Cалліван намагається трохи копіювати Марка в його поведінці щодо снукера, навіть в інтерв'ю, які дає.

Думаю, Ронні зрозумів, що це єдино вірний шлях – намагатися і битися на снукерному столі щосили під час матчів і забувати поразки та моменти поганої гри одразу після того, як було зіграно матчбол", – сказав Хендрі.