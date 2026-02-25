Чотириразовий чемпіон світу пояснив відсутність О'Саллівана на турнірах

Ветеран снукеру Джон Хіггінс розповів свою версію, чому його колега Ронні О'Салліван так часто пропускає турніри. На його думку, англієць може мати інші справи.

Слова снукериста цитує Metro.co.uk.

"Зараз він грає не так часто. Тому я думаю, що всі хлопці просто насолоджуються його появою на арені. У нього, очевидно, інші справи у житті, і він може не бути поруч вічно. Тому просто насолоджуйтесь його виступами, поки він бере участь у турнірах" – сказав Джон.

Хіггінс і О'Салліван ровесники – обом по 50 років, але Джон, хоч і має проблеми зі здоров'ям, грає практично на кожному турнірі.

Хіггінс дебютував у 1992 році серед професіоналів. У той рік також дебютували Ронні О'Салліван і Марк Вільямс. Незважаючи на солідний вік, всі вони наразі входять у топ-16 найкращих снукеристів за рейтингом станом на 2025 рік.

О'Салліван ставав чемпіоном світу сім разів. Джон вигравав World Snooker Championship чотири рази.

Цього року "Ракета" дебютує на чемпіонаті світу серед ветеранів цієї гри.