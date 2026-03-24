О'Салліван завдяки успіху в Китаї оновив власний рекорд

Снукерист Ронні О'Салліван став фіналістом турніру World Open 2026. Це дозволило йому оновити власний рекорд.

Про це пише Totally Snookered.

Свій перший фінал рейтингового турніру "Ракета" зіграв у листопаді 1993 році.

Таким чином, різниця між участю в фіналах склала 32 роки та 4 місяці. Попередній фінал англійця був у серпні, коли він програв Нілу Робертсону на Saudi Arabia Masters.

🗓️ In reaching the World Open final, Ronnie O'Sullivan extended his own record of the longest span between a player's first and most recent ranking event final appearances.



This now stands at nearly 32 years and 4 months!#snooker pic.twitter.com/GnpHHl13jv — Totally Snookered - Snooker news and fan community (@totalsnookered) March 24, 2026

Нагадаємо, за кар'єру Ронні зіграв уже 66 вирішальних матчів рейтингових турнірів. Він здобув 41 титул.

О'Салліван є найтитулованішим гравцем в історії цього виду спорту. Снукерист 8 разів вигравав Мастерс, 8 разів ставав чемпіоном UK Championship та 7 разів ставав чемпіоном світу.

