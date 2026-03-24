Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Більярд

О'Салліван завдяки успіху в Китаї оновив власний рекорд

Руслан Травкін — 24 березня 2026, 14:58
Ронні О'Салліван
WST

Снукерист Ронні О'Салліван став фіналістом турніру World Open 2026. Це дозволило йому оновити власний рекорд.

Про це пише Totally Snookered.

Свій перший фінал рейтингового турніру "Ракета" зіграв у листопаді 1993 році.

Таким чином, різниця між участю в фіналах склала 32 роки та 4 місяці. Попередній фінал англійця був у серпні, коли він програв Нілу Робертсону на Saudi Arabia Masters. 

Нагадаємо, за кар'єру Ронні зіграв уже 66 вирішальних матчів рейтингових турнірів. Він здобув 41 титул.

О'Салліван є найтитулованішим гравцем в історії цього виду спорту. Снукерист 8 разів вигравав Мастерс, 8 разів ставав чемпіоном UK Championship та 7 разів ставав чемпіоном світу.

Нагадаємо, були озвучені призові турніру World Seniors Snooker Championship.

Читайте також :
Відео Фото Різні відтінки "Ракети": найяскравіші скандали, рекорди та вчинки Ронні О’Саллівана
снукер Ронні О'Салліван

снукер

Шанс для "дідів" підзаробити: озвучені призові World Seniors Snooker Championship
Трамп розпочне з попереднього раунду: визначилася сітка Tour Championship
Ун-Ну зачаровує фанатів, але розчаровує О'Саллівана: підсумки World Open 2026
О'Салліван відігрався з 0:43, драма Трампа: визначилися фіналісти World Open
О'Салліван поділився емоціями від свого 66 виходу до фіналу за кар'єру

Останні новини