Шанс для "дідів" підзаробити: озвучені призові World Seniors Snooker Championship
seniorssnooker.com
Цього року турнір World Seniors Snooker Championship матиме рекордний призовий фонд – 80 тисяч фунтів.
Про це повідомила пресслужба WSS Tour.
Переможець отримає 30 тисяч фунтів, що також буде рекордною виплатою. Торік загальний призовий фонд склав 50 тисяч.
Подія відбудеться в культовому театрі Крусібл у Шеффілді з 6 по 10 травня. Відразу після закінчення чемпіонату світу.
Серед учасників: Ронні О'Салліван, Марк Вільямс, Алі Картер, Стюарт Бінем, Елфі Берден, Джиммі Вайт, Кен Догерті, Ріанн Еванс та інші.
Ймовірно, Ронні, Марк, Картер та Бінем можуть знятися з турніру, якщо на основному чемпіонаті світу дійдуть до пізніх стадій.
"Після минулорічного чемпіонату світу зі снукеру серед ветеранів ми пообіцяли як уболівальникам, так і гравцям, що продовжуватимемо розвивати цю подію, і ми виконуємо цю обіцянку, розширивши поле учасників та збільшивши призовий фонд", – заявив Джейсон Френсіс, голова WSS.
