Шанс для "дідів" підзаробити: озвучені призові World Seniors Snooker Championship

Цього року турнір World Seniors Snooker Championship матиме рекордний призовий фонд – 80 тисяч фунтів.

Про це повідомила пресслужба WSS Tour.

Переможець отримає 30 тисяч фунтів, що також буде рекордною виплатою. Торік загальний призовий фонд склав 50 тисяч.

Подія відбудеться в культовому театрі Крусібл у Шеффілді з 6 по 10 травня. Відразу після закінчення чемпіонату світу.

Серед учасників: Ронні О'Салліван, Марк Вільямс, Алі Картер, Стюарт Бінем, Елфі Берден, Джиммі Вайт, Кен Догерті, Ріанн Еванс та інші.

Ймовірно, Ронні, Марк, Картер та Бінем можуть знятися з турніру, якщо на основному чемпіонаті світу дійдуть до пізніх стадій.

"Після минулорічного чемпіонату світу зі снукеру серед ветеранів ми пообіцяли як уболівальникам, так і гравцям, що продовжуватимемо розвивати цю подію, і ми виконуємо цю обіцянку, розширивши поле учасників та збільшивши призовий фонд", – заявив Джейсон Френсіс, голова WSS.

Нагадаємо, раніше визначился сітка Tour Championship 2026.