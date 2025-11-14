Визначився останній півфіналіст турніру Champion of Champions
У місті Лестер, Англія, завершився четвертий день не рейтингового турніру Champion of Champions 2025. Визначилися всі учасники півфіналу.
До Джадда Трампа, Чжао Сіньтуна та Марка Селбі приєднався Ніл Роберстон.
Австралієць добре себе проявив у грі з Томом Фордом. Він повів у грі 3:0, але Форд чудово провів фрейм №4, оформивши 97-очковий брейк. Утім, "Центуріон" довів справу до перемоги вже в наступному фреймі.
В іншій грі Джон Хіггінс і Сяо Годун видалі рівний матч. На десайдері кращим був 50-річний шотландець.
У чвертьфіналі шотландець дав гідну відсіч Нілу, але Робертсон допускав менше помилок за столом, тому здобув перемогу – 6:4.
"Я почувався дуже добре сьогодні. Джон добре грав, але кілька невдалих промахів підвели його у важливі моменти.
Ми обидва помилялися, як це буває в матчі такої інтенсивності, але загалом це була справді високоякісна битва", – сказав Ніл після гри.
Сьогодні, 14 листопада, Чжао Сіньтун і Джадд Трамп зіграють перший матч 1/2 фіналу. Роберстон за вихід у фінал зійдеться з Марокм Селбі, який вчора обіграв чинного чемпіона Марка Вільямса.
Champion of Champions – запрошувальний турнір, який не впливає на рейтинг мейн-туру, але переможець отримає 150 тисяч фунтів, а фіналіст – 60 тисяч.