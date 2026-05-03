Епічний промах Аллена на останній чорній: визначилися фіналісти чемпіонату світу

У місті Шеффілд завершилися півфінали World Snooker Championship 2026.

У першому матчі 1/2 фіналу Шон Мерфі дотис ветерана цього виду спорта Джона Хіггінса. Гра завершилася з рахунком 17-15.

Ще більш драматичною вийшла четверта сесія поєдинку між Марком Алленом та У Іцзе.

Після 28 фреймів була нічия – 14-14. Потім Марк забрав дві партії поспіль, чим наблизився за крок до виходу в головний матч турніру.

Читайте також : Відео Фото 56 хвилин не влучали в лузи: снукеристи встановили рекорд чемпіонатів світу

Він повів 45:0, але китаєць реалізував свій підхід до столу, оформивши брейк на 67 очок – 16-15.

Наступний фрейм став, напевно, найбільш драматичним на турнірі. Північноірландець знову був близький до успіху, але за рахунку 62:52 на свою користь не забив останній червоний.

22-річний У непогано проводив кліренс, але спіткнувся на рожевій. Утім, уже був попереду 72:62, тому для виходу до фіналу Марку треба було забивати обидві кулі (рожева – 6 очок, чорна – 7).

Дальнім ударом він впорався із задачею №1. Вихід на чорну був ідеальним, але луза не прийняла кулю. Іцзе зрівняв рахунок.

На десайдері Аллен знову мав перевагу (47:0). Іцзе й цього разу не здався, а за два підходи (22 очки та 71) вирвав дебютний для себе фінал чемпіонату світу.

Снукер – 1/2 фіналу ЧС-2026

2 травня

Шон Мерфі (Англія) – Джон Хіггінс (Шотландія) 17-15

У Іцзе (Китай) – Марк Аллен (Північна Ірландія) 17-16

Нагадаємо, що Шон після свого успіху похвалив Джона Хіггінса, а шотландець був у захваті від свого суперника.

Підписуйтеся на телеграм-канал "Контрова партія (снукер на Champion.com.ua)".