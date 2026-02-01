Золота Меркушина, непереможні француженки та Ісак Фрей: підсумки чемпіонату Європи

В норвежському Шушені естафетними гонками закінчився відкритий чемпіонат Європи з біатлону. Збірна України здобула золоту медаль, а "Чемпіон" підбиває підсумки змагань.

Вдалий початок, але без продовження

Українські біатлоністи зазвичай здобувають мінімум одну медаль на континентальній першості, і змагання в Шушені не стали винятком.

Анастасія Меркушина почала одразу з місця в кар'єр, здобувши "золото" в індивідуальній гонці, пройшовши всю дистанцію з чотирьох вогневих рубежів без промахів!

Вдалий початок змагань давав певні надії, але підтримати партнерку по команді ще бодай медаллю не вдалося більше нікому з нашої команди.

Гарний результат продемонстрував Денис Насико, який став п'ятим у спринті, але розвинути успіх в гонці переслідування не вдалося – лише 18-те місце з чотирма промахами.

Естафетні гонки в черговий раз продемонстрували проблеми української команди з ходом. На екваторі чоловічої гонки українці були в топ-3, але на третьому етапі Роман Боровик програв ходом майже дві хвилини, що залишило команду без надії на медалі.

У жінок же гонка не задалася з першого вогневого рубежу, на якому Валерія Дмитренко "здобула" коло штрафу і партнеркам довелося піднімати команду з передостаннього місця до чільної десятки.

Загалом, враховуючи золоту медаль, виступ збірної України можна визнати хорошим, на тому і закінчимо.

Домінація французької команди та боротьба Ісака Фрея

В жіночій частині змагань не було рівних представницям збірної Франції, які виграли вісім медалей з десяти можливих! Тричі "золотою" стала резервістка першої команди Жілон Гігонна, яка виграла медалі вищого ґатунку в спринті, гонці переслідування та естафеті!

Оплесків заслуговують і Селія Енафф та Софі Шово, які розділили між собою медалі в спринті та пас'юті. Ще в скарбничку збірної додала "бронзу" Вольдія Гальмас Полен, якій до перемоги над Анастасією Меркушиною не вистачило п'яти секунд в індивідуальній гонці, а ми й не проти.

У чоловіків подіуми були більш різнобарвними, але норвежець Ісак Фрей все ж таки здобув по медалі в кожній гонці чемпіонату Європи! На рахунку 22-річного скандинава два "золота" та два "срібла". Фантастична форма перед стартом ОІ. Фініш в естафеті з прапором перед рідними вболівальниками – мрія кожного біатлоніста.

По перемозі також здобули Антонен Гігона (індивідуальна гонка) та Дам'єн Леве (спринт).

Україна третя!

В загальному медальному заліку збірна України завдяки медалі Меркушиної посіла третє місце, а перемогу без шансів для інших здобули представники Франції, на рахунку яких п'ять медалей вищого ґатунку, два "срібла" та шість "бронзових" нагород. Здобуток Норвегії, що стала другою: 2+2+1.

Чотири медалі завоювали представники Німеччини (0+3+1) та одна медаль в Італії (0+1+0).

Далі у нас Олімпійські ігри і перша гонка з біатлону вже восьмого лютого. До зустрічі!