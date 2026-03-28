Це було смертельно боляче: реакція Анастасії Меркушиної на пропуск Олімпіади-2026

Українська біатлоністка Анастасія Меркушина болюче пережила непотрапляння до складу олімпійської збірної України на Ігри-2026.

Про це 31-річна спортсменка розповіла в інтерв'ю Суспільне Спорт.

Напередодні Олімпіади-2026 Меркушина стала чемпіонкою Європи в індивідуальній гонці. Втім, навіть після такого успіху Меркушину не включили до заявки.

"Не брехатиму, це було не просто боляче – смертельно боляче. Я пам'ятаю просто фразу, коли мені сказали: "Вибач, ти не їдеш". Чесно, я пролежала три дні в сльозах, в істериці. Це було дуже боляче", – сказала Меркушина.

Втім, біатлоністка сподівається, що попри вік (на Іграх-2030 Меркушеній буде 35 років – ред.) зможе повернутися на Олімпіаду.

"Є спортсмени, які бігають довше. Біатлон у цьому плані доступніший за деякі види спорту. Треба спробувати, подивитися на ліміти свого організму. Наприклад, у збірній Фінляндії багато вікових спортсменів, які лише почали показувати результати. Можна спробувати змінити щось: голову, думку. В крайньому випадку я буду там заради своєї сестри", – додала Меркушина.

Нагадаємо, що біатлонний сезон-2025/26 старша із сестер Меркушиних розпочала в основній команді. Після виступів на трьох перших етапах Кубку світу Анастасія жодного разу не потрапила в залікову зону, через що була переведена в команду Кубку IBU.

Зазначимо, що Меркушина закриватиме сезон на чемпіонаті України в Буковелі. Спортсменка потрапила до стартлиста жіночого спринту, що стартує об 11:45.