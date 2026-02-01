Україна посіла 3 місце в медальному заліку чемпіонату Європи 2026

Збірна України з біатлону завершила чемпіонат Європи 2026, що відбувся в норвезькому Шушені, у чільній трійці медального заліку. Загалом на турнірі було розіграно 8 комплектів нагород.

"Синьо-жовті" на континентальній першості здобули лише золоту медаль у жіночій індивідуальній гонці зусиллями Анастасії Меркушиної, однак цього виявилося достатньо, аби обійти усіх, окрім Франції та Норвегії.

Четверте місце в медальному заліку посіла Німеччина, у якої одразу чотири нагороди, проте, на відміну від України, жодної золотої. Усього медалі вибороли спортсмени з 5 країн.

Медальний залік ЧЄ-2026 з біатлону

1. Франція – 5🥇 + 2🥈 + 6🥉

2. Норвегія – 2🥇+ 2🥈 + 1🥉

3. Україна – 1🥇 + 0🥈 + 0🥉

4. Німеччина – 0🥇 + 3 🥈 + 1🥉

5. Італія – 0🥇 + 1🥈 + 0🥉

Зазначимо, що Україна вперше з 2023 року потрапила до трійки лідерів медального заліку чемпіонату Європи. Тоді "синьо-жовті" здобули одну золоту та дві срібні нагороди, завершивши турнір на третьому місці. Найуспішніший виступ українських біатлоністів на Євро датований 2012 роком, коли вони здобули вісім медалей.

На цьогорічному чемпіонаті Європи українські біатлоністи показали помітне покращення порівняно з минулим Євро-2025. Торік наша збірна не здобула жодної медалі, повторивши найгірший результат в історії команди.