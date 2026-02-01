Тренер збірної України оцінив виступ підопічних на чемпіонаті Європи 2026

Старший тренер команди Роман Прима прокоментував виступ чоловічої збірної України на чемпіонаті Європи з біатлону, який завершився в норвезькому Шушені.

В ексклюзивному коментарі "Чемпіону" наставник команди висловив думку, що загалом команда продемонструвала гідний результат.

"Зважаючи на ту конкуренцію, яка була на першості Європи, то результатом, загалом, задоволені. Дещо не вистачило Денису Насико, щоб здобути медаль. Але ми це 5 місце розцінюємо як медаль. Для нас сьогодні це успіх", – зазначив Роман Прима.

Тренер також розповів, чому іншим представникам збірної не вдалося продемонструвати вищі результати.

"Артем Тищенко перехворів, а відновитись так швидко, як би всім нам хотілось не вийшло. Це природньо, швидко такі речі не відбуваються. Майже те ж саме можна сказати і про Романа Боровика, він теж хворів. В естафеті його ще вистачило на перше коло, а потім вже він не зміг боротись.

Від Олександра Пономаренка дещо більше чекали, він вміє класно стріляти, але під час змагань не може реалізувати це вміння так, як може. Михайло Хміль ще психологічно не перейшов в дорослий біатлон. Але, думаю, з часом це буде "бойова" одиниця", – зауважив Роман Прима.

Тренер також розповів про вплив на результати погодних умов. У Шушені був сильний мороз та хуртовини.

"Погода тут справжня зимова – мороз більше десяти градусів, сніг постійно підсипає, але ж ми представники зимового виду спорту, тому такі умови в будь-якому разі – це краще так ніж коли йде дощ. Звичайно, погода вносить свої корективи. До речі, не дивлячись на погоду, лижі в хлопців "працювали" чудово", – сказав тренер.

Нагадаємо, найкращим результатом в особистих гонках було п'яте місце Дениса Насика у спринті, а в естафеті команда фінішувала на 9 позиції.

Наступний етап Кубку IBU стартує 4 лютого також в Шушені. За словами Романа Прими, представляти Україну в Норвегії буде той самий склад, що і на чемпіонаті Європи.