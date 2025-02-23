Зіркова італійська біатлоністка пропустить масстарт чемпіонату світу
Титулована італійська біатлоністка Доротея Вірер пропустить масстарт чемпіонату світу через хворобу.
Про це повідомляє Суспільне Спорт.
Замість 34-річної спортсменки виступить Полона Клеменчич. Старт гонки заплановано на 14:45 за київським часом.
Зазначимо, що раніше Вірер також пропустила гонку переслідування ЧС-2025 з тих самих причин.
Раніше італійка показала 21-й результат у спринті, припустившись двох промахів і програвши переможцеві, француженці Жюстін Бреза-Буше, 1 хвилину і 10 секунд.
Україну на масстарті представлятимуть Юлія Джима та Христина Дмитренко.
Окрім того, сьогодні ж відбудеться гонка серед чоловіків, на якій побіжать Дмитро Підтручний та Віталій Мандзин. Старт заплановано на 17:05.
Напередодні завершилась жіноча естафета чемпіонату світу, за підсумками якої українки не змогли потрапити до десятки найкращих.