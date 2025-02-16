Зіркова біатлоністка пропустить гонку переслідування на ЧС-2025

Іменита італійська біатлоністка Доротея Вірер пропустить гонку переслідування на чемпіонаті світу 2025 року в швейцарському Ленцергайде.

Про це повідомляє FondoItalia.

Вірер знялася з гонки переслідування через застуду. Вона скаржилася на погане самопочуття ще після першої гонки чемпіонату – змішаної естафети, яка відбулася у середу, 12 лютого.

Нагадаємо, у п’ятницю, 14 лютого, 34-річна італійка показала 21-й результат у спринті, припустившись двох промахів і програвши переможцеві, француженці Жюстін Бреза-Буше, 1 хвилину і 10 секунд.

Жіноча гонка переслідування у Ленцергайде відбудеться в неділю, 16 лютого. Початок – о 13:05 за київським часом.

Збірну України в гонці переслідування представлять Юлія Джима та Христина Дмитренко, які стартуватимуть 18-ю та 48-ю відповідно.