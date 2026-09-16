Легендарні Вірер, Нойнєр та Вільгельм отримали нову роботу

Доротея Вірер, Магдалена Нойнер та Каті Вільгельм працюватимуть телевізійними експертками на німецькому телебаченні.

Про це повідомляє Sport.de.

Італійка працюватиме також коментаторкою на "ARD Sportschau", замінивши Еріка Лессера, який пішов у відставку через свої тренерські обов'язки в Німецькій лижній асоціації (DSV).

Це фантастичний, але водночас і великий виклик для мене. Трансляції біатлону на "ARD" високо оцінюються активними спортсменами, не лише німцями. Я трохи пишаюся тим, що тепер сама є частиною цієї команди та буду поруч із Магдаленою Нойнер та Каті Вільгельм як експертка телеканалу", – пояснила Вірер.

Її приходу радий і Арнд Пайффер, колишній німецький біатлоніст, олімпійський чемпіон Сочі-2014 та Пхенчхана-2018, який також працює на "ARD".

" Доро була чудовою спортсменкою. Вона, безумовно, буде провідною експерткою, і я з особливим нетерпінням чекаю Чемпіонату світу в Отепяе, коли ми будемо там разом працювати".

За свою тривалу кар'єру Доротея Вірер здобула чотири олімпійські нагороди: три "бронзи" (Сочі-2014, Пхьончхан-2018 та Пекін-2022) та "срібло" в змішаній естафеті на нинішніх Іграх у Мілані-Кортіні.

На чемпіонатах світу італійка виборола загалом 12 медалей, чотири з яких – золото. Зокрема, вона ставала чемпіонкою світу в масстарті (2019), переслідуванні та індивідуальній гонці (2020).

Нагадаємо, що Доротея Вірер вже мала подібний досвід роботи, відпрацювавши Олімпійські ігри-2024 як спеціальний кореспондент для Warner Bros Discovery.