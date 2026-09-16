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Легендарні Вірер, Нойнєр та Вільгельм отримали нову роботу

Руслан Травкін — 16 вересня 2026, 13:00
Легендарні Вірер, Нойнєр та Вільгельм отримали нову роботу
Доротея Вірер
facebook.com/DoroWierer/photos

Доротея Вірер, Магдалена Нойнер та Каті Вільгельм працюватимуть телевізійними експертками на німецькому телебаченні.

Про це повідомляє Sport.de.

Італійка працюватиме також коментаторкою на "ARD Sportschau", замінивши Еріка Лессера, який пішов у відставку через свої тренерські обов'язки в Німецькій лижній асоціації (DSV).

Це фантастичний, але водночас і великий виклик для мене. Трансляції біатлону на "ARD" високо оцінюються активними спортсменами, не лише німцями.

Я трохи пишаюся тим, що тепер сама є частиною цієї команди та буду поруч із Магдаленою Нойнер та Каті Вільгельм як експертка телеканалу", – пояснила Вірер.

Її приходу радий і Арнд Пайффер, колишній німецький біатлоніст, олімпійський чемпіон Сочі-2014 та Пхенчхана-2018, який також працює на "ARD".

"Доро була чудовою спортсменкою. Вона, безумовно, буде провідною експерткою, і я з особливим нетерпінням чекаю Чемпіонату світу в Отепяе, коли ми будемо там разом працювати".

За свою тривалу кар'єру Доротея Вірер здобула чотири олімпійські нагороди: три "бронзи" (Сочі-2014, Пхьончхан-2018 та Пекін-2022) та "срібло" в змішаній естафеті на нинішніх Іграх у Мілані-Кортіні.

На чемпіонатах світу італійка виборола загалом 12 медалей, чотири з яких – золото. Зокрема, вона ставала чемпіонкою світу в масстарті (2019), переслідуванні та індивідуальній гонці (2020).

Нагадаємо, що Доротея Вірер вже мала подібний досвід роботи, відпрацювавши Олімпійські ігри-2024 як спеціальний кореспондент для Warner Bros Discovery.

біатлон Доротея Вірер

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