Легендарна Вірер спробує себе в незвичному виді спорту

Легендарна ексбіатлоністка Доротея Вірер готова до свого дебюту у виді спорту під назвою хайрокс. Італійка прийняла виклик чемпіонки світу Іди Матільди Стінґаард і вже почала тренуватися.

Про це пише Fondoitalia.it. Деталі додає Ski-nordique.net.

"Чесно кажучи, я ще не так багато тренувалася, але в мене ще є кілька днів. Я маю на увазі, що все своє життя готувалася до біатлону. А це зовсім інший вид спорту. Мені також трохи страшно, бо це щось зовсім інше і досить дивне для мене", – сказала вона.

Вірер дебютує з Hyrox Roma, використовуючи весь свій досвід у біатлоні, прагнучи добре виступити, незважаючи на те, що це нова дисципліна, де їй ще багато чого потрібно навчитися:

"Я думаю, що мій досвід, очевидно, якось мені допоможе, але я також знаю, що вправи зовсім інші. Тож моє тіло відчуватиме щось інше" – додала Доротея.

Хайрокс (HYROX) – це міжнародні масові змагання з функціонального фітнесу та гібридних тренувань, які поєднують у собі біг та виконання комплексу силових вправ.

Взявши участь у чотирьох Олімпіадах, італійка здобула чотири олімпійські медалі (одну срібну та три бронзові, з них одна бронза – в особистому заліку).

Двічі, у 2019 та 2020 роках, Вірер ставала володаркою Великого кришталевого глобуса.

Раніше повідомлялося, що тепер вона розвиватиме власний бренд із накладок для шиї.