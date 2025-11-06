Відомий норвезький біатлоніст визнав, що має психічний розлад

Олімпійський чемпіон Пекіна в естафеті 4 х 7,5 км Ветле Шостад Крістіансен визнав, що страждає від обсесивно-компульсивного розладу, який значно ускладнює йому життя.

Слова біатлоніста цитує Sport.de.

"Підштовхувати себе до успіху – це неправильний шлях: тренуйся більше, вдосконалюйся. Натомість, щоб вдосконалюватися, слід тренуватися розумніше. Це може бути складно; потрібно бути наполегливим, щоб дозволяти собі перерви; щоб зрозуміти, що добре для вашого тіла. Я зрозумів це у свої двадцять з гаком років, і саме тоді я став справді хорошим. Але це був складний шлях", – заявив норвежець.

Читайте також : Зірковий швед пророкує норвежцям сезон без перемог через відсутність братів Бо

Обсесивно-компульсивний розлад (від англ. obsession – "одержимість ідеєю" та лат. compello – "примус"; скорочено ОКР) або невроз нав'язливих станів – психічний розлад, різновид неврозу, для якого характерні повторювані нав'язливі думки (обсесії), які нерідко перетікають у ритуальні дії (компульсії), що здійснюються, щоб зняти внутрішнє напруження.

33-річний Ветле Шостад визнав, що постійне прагнення в вдосконалюється на ньому.

"Я живу з обсесивно-компульсивним розладом. Я перфекціоніст у всіх сферах свого життя, як і багато спортсменів. Ти хочеш робити все якомога ідеальніше, але насправді не знаєш, що таке ідеально. Мій гардероб ідеально підібраний за кольором: светри, футболки, шорти, футболки-поло; моя квартира бездоганно чиста", – завершив Крістіансен.

Читайте також : Біатлон у сезоні 2025/26: календар гонок Кубку світу та Олімпійських ігор

Біатлонний сезон розпочнеться наприкінці листопада в Естерсунді, і Крістіансен захоче довести, що його відданість справі окупається.

Нагадаємо, зіркова італійка Ліза Віттоцці зізналася, що в дитинстві весь час грала з друзями у футбол.