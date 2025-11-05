Українська правда
Одна з найкрасивіших біатлоністок світу розповіла, як на неї вплинуло захоплення футболом

Руслан Травкін — 5 листопада 2025, 11:53
Зіркова біатлоністка Ліза Віттоцці наразі знімається в одному з шести епізодів нового документального серіалу "Коріння" каналу Eurosport Italia. Цей оригінальний фільм заглиблюється в походження італійської біатлоністки та досліджує коріння спортсменки.

Сайт Fondo Italia наводить її слова про футбол у дитинстві. Спортсменка визнала, що весь вільний час приділяла цій грі.

"Мій найперший спогад дитинства — це, безсумнівно, години, проведені на полі з друзями. Я бігала всюди. У мене не було певної позиції. Коли мене питали, на якій позиції я граю, я відповідала: нападниця, захисниця. Я займалася всім потроху. Я просто любила бігати за м’ячем", – сказала італійка.

Переможниця Кубку світу сезону-2023/2024 визнала, що той запал у ній зберігся і допомагає під час гонок.

"Я раніше злилася на тих, хто погано грав; це був один з моїх недоліків. З дитинства я хотіла бути найкращою, розширювати межі, грати краще за всіх інших", – додала вона.

Нагадаємо, Віттоцці пропустила сезон-2024/25 через проблеми зі здоров’ям.

30-річна Віттоці у складі збірної Італії здобула бронзу ОІ-2018 у змішаній естафеті. На ЧС-2024 у Нове-Место італійка виборола золото в індивідуальній гонці. 

