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Зірковий норвезький біатлоніст отримав травми після падіння з велосипеду

Руслан Травкін — 31 травня 2025, 23:25
Зірковий норвезький біатлоніст отримав травми після падіння з велосипеду
Ветле Шостад Крістіансен
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Зірка норвезького біатлону Ветле Шостад Крістіансен впав під час тренування на велосипеді.

Про це повідомляє Sport.de.

Ветеран біатлону їздив на велосипеді на батьківщині в Норвегії. За словами Крістіансена, аварія сталася на повороті, оскільки він неправильно оцінив кут входу.

"У мене на гірському велосипеді були абсолютно нові шини, і я хотів перевірити, наскільки добре зчеплення в поворотах. Можна сказати, що я зрозумів це", – сказав Крістіансен.

33-річний норвежець отримав порізи на ліктях та забив стегно.

Зазначимо, що у березні Крістіансен та його колега Юні Арнеклейв потрапили в ДТП.

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Ветле Шостад Крістіансен

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