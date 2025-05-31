Зірковий норвезький біатлоніст отримав травми після падіння з велосипеду

Зірка норвезького біатлону Ветле Шостад Крістіансен впав під час тренування на велосипеді.

Про це повідомляє Sport.de.

Ветеран біатлону їздив на велосипеді на батьківщині в Норвегії. За словами Крістіансена, аварія сталася на повороті, оскільки він неправильно оцінив кут входу.

" У мене на гірському велосипеді були абсолютно нові шини, і я хотів перевірити, наскільки добре зчеплення в поворотах. Можна сказати, що я зрозумів це", – сказав Крістіансен.

33-річний норвежець отримав порізи на ліктях та забив стегно.

Зазначимо, що у березні Крістіансен та його колега Юні Арнеклейв потрапили в ДТП.