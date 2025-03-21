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Зіркові норвезькі біатлоністи потрапили в ДТП

Руслан Травкін — 21 березня 2025, 18:43
Зіркові норвезькі біатлоністи потрапили в ДТП
nrk.no

Відомий норвезький біатлоніст Ветле Шостад Крістіансен та його колега Юні Арнеклейв потрапили в ДТП.

Про це пише NRK.no.

ДТП сталося шляхом зі Стокгольма в естонський Отепя. Арнеклейв та Крістіансен були пасажирами в орендованій машині.

Вони зізналися, що через ожеледицю на дорозі в темний час доби машина з'їхала в кювет. Спортсмени не постраждали.

"Було дуже слизько. Ми проїхали перехрестя, перш ніж вилетіли у кювет. Вся передня частина була розбита, і машиною було неможливо керувати", – зізнався Крістіансен.
"Машина була повністю розбита і їхати далі було неможливо. Трансмісія була зруйнована, а під машиною та під капотом усе бовталося. Озираючись назад, я думаю, що це просто безумство, що ніхто не постраждав", – додала Арнеклейв.

Кубок IBU у Отепяе проходив з 6 по 15 березня. Крістіансен на першому етапі в Отепя став другим у спринті та пасьюті та здобув перемогу у гонці із загального старту. Арнеклейв здобула бронзу в гонці переслідування.

Ветле Шостад направлявся на змагання з лижних гонок, оскільки його не включили до складу збірної Норвегії на заключний етап Кубку світу в Голменколлені.

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