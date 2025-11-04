Зірковий швед пророкує норвежцям сезон без перемог через відсутність братів Бо

Шведський біатлоніст Себастьян Самуельсон очікує, що у норвежців попереду буде складний сезон, через відсутність братів Бо.

Слова Самуельсона цитує Sport.de.

Я думаю, їм буде дуже важко! Я з нетерпінням чекаю сезону без жодної перемоги від збірною Норвегії",

Його товариш по команді Мартін Понсілуома згоден із Себастьяном.

"

Тиск на інших біатлоністів дещо зросте. Я вважаю, що Йоганнес брав на себе значну частину тиску, бо я не знаю, скільки років він був найкращим біатлоністом світу, тоді як іншим вдавалося залишатися непоміченими.

Всі вони тепер будуть більше в центрі уваги