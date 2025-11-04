Зірковий швед пророкує норвежцям сезон без перемог через відсутність братів Бо
Шведський біатлоніст Себастьян Самуельсон очікує, що у норвежців попереду буде складний сезон, через відсутність братів Бо.
Слова Самуельсона цитує Sport.de.
"Я думаю, їм буде дуже важко! Я з нетерпінням чекаю сезону без жодної перемоги від збірною Норвегії", – сказав Себастьян Самуельссон.
Його товариш по команді Мартін Понсілуома згоден із Себастьяном.
"Тиск на інших біатлоністів дещо зросте. Я вважаю, що Йоганнес брав на себе значну частину тиску, бо я не знаю, скільки років він був найкращим біатлоністом світу, тоді як іншим вдавалося залишатися непоміченими. Всі вони тепер будуть більше в центрі уваги", – додав Мартін.
Cамуельсон минулого року став четвертим у загальному заліку Кубку світу. Мартін фінішував на 15-му місці за підсумками сезону-2024/25.
Нагадаємо, брати Бо після завершення кар'єри розпочали спільний бізнес із німецькою компанією.