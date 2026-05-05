Відомий німецький ексбіатлоніст розпочав тренерську кар’єру
Ерік Лессер
erik.lesser/instagram
Відомий у недавньому минулому німецький біатлоніст Ерік Лессер розпочав тренерську кар'єру.
Про це повідомляє пресслужба Німецького лижного союзу (DSV).
Починаючи з нового сезону Лессер стане головним тренером жіночої юніорської збірної Німеччини.
37-річний Лессер виступав на Кубку світу з 2010 до 2022 року. Здобув 2 перемоги та 11 разів піднімався на подіум у особистих гонках.
Лессер є олімпійським чемпіоном 2014 року в естафеті. Цей титул він отримав після дискваліфікації збірної Росії. Також вигравав на Олімпіадах срібло та бронзу. Здобув два золота чемпіонатів світу – в 2015 році в естафеті та гонці переслідування.
Нагадаємо, напередодні кар'єру завершив колишній партнер Лессера по команді, Йоханнес Кюн.