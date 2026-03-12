Зіркова чеська біатлоністка в 27 років вирішила змінити вид спорту

Біатлоністка Тереза Вінкларкова оголосила, що після завершення сезону змінить вид спорту. 27-річна чешка переходить у лижні гонки на довгу дистанцію.

Про це повідомляє Fondoitalia.it.

"Рішення зупинитися, поки я у піковій формі, здається правильним. Я пожертвувала всім, що могла, заради біатлону.

Після стількох років із проблемами зі здоров'ям я показала, що маю все необхідне, щоб змагатися на вершині, але я хочу стабільності. Я більше не хочу просто сподіватися та чекати, поки моя імунна система дозволить мені досягти подальшого прогресу наступного року.

Було б фантастично ще більше покращитися, і я вважаю, що зі стабільним здоров'ям це не неможливо, але я хочу завершити з відчуттям успіху".