Тренер збірної Німеччини переніс операцію через рак яєчок

Норвезький тренер жіночої збірної Німеччини з біатлону Сверре Олсбю Ройселанн переніс операцію з видалення пухлини яєчка, захворювання, яке Ройселанн виявив невдовзі після завершення Ігор-2026.

Про це пише Fondoitalia.it. Деталі додає Nrk.no.

"Я отримав повідомлення, яке перевернуло мої плани з ніг на голову. На щастя, у нас фантастична система охорони здоров'я, тому невдовзі після того, як прийшла новина, мені призначили операцію", – написав він в Інстаграм.

Cверре натякнув, що до роботи планує повернутися найближчим часом, а також порадив не нехтувати оглядами в лікарів.

"Тепер я не можу дочекатися, щоб незабаром повернутися до команди на чемпіонаті світу! Усім: пройдіть обстеження. Якщо ви виявите проблеми на ранній стадії – прогноз дуже хороший".

Сверре – чоловік норвезької біатлоністки Марте Олсбю Ройселанн. Марте виступала на Кубку світу з 2012 по 2023 рік.

В її активі три "золота" Олімпійських ігор, 13 золотих медалей на чемпіонатах світу, а також норвежка виграла Кубок світу сезону-2021/22.

Нагадаємо, олімпійський чемпіон переніс операцію на сідницях через їзду на велосипеді.