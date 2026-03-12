Українська правда
Усі розділи

Зимові Олімпійські ігри-2026

Підтримати УП
Betking
Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
Чемпіон Олімпійські ігри Зимові Олімпійські ігри-2026

Тренер збірної Німеччини переніс операцію через рак яєчок

Руслан Травкін — 12 березня 2026, 01:57
Тренер збірної Німеччини переніс операцію через рак яєчок
Сверре Олсбю Ройселанн
Instagram

Норвезький тренер жіночої збірної Німеччини з біатлону Сверре Олсбю Ройселанн переніс операцію з видалення пухлини яєчка, захворювання, яке Ройселанн виявив невдовзі після завершення Ігор-2026.

Про це пише Fondoitalia.it. Деталі додає Nrk.no.

"Я отримав повідомлення, яке перевернуло мої плани з ніг на голову.

На щастя, у нас фантастична система охорони здоров'я, тому невдовзі після того, як прийшла новина, мені призначили операцію", – написав він в Інстаграм.

Cверре натякнув, що до роботи планує повернутися найближчим часом, а також порадив не нехтувати оглядами в лікарів.

"Тепер я не можу дочекатися, щоб незабаром повернутися до команди на чемпіонаті світу! Усім: пройдіть обстеження. Якщо ви виявите проблеми на ранній стадії – прогноз дуже хороший".

Сверре – чоловік норвезької біатлоністки Марте Олсбю Ройселанн. Марте виступала на Кубку світу з 2012 по 2023 рік.

В її активі три "золота" Олімпійських ігор, 13 золотих медалей на чемпіонатах світу, а також норвежка виграла Кубок світу сезону-2021/22.

Нагадаємо, олімпійський чемпіон переніс операцію на сідницях через їзду на велосипеді.

Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"
ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.
біатлон збірна Німеччини з біатлону

біатлон

Юніори, які перевертають гори. Підсумки ЮЧС-2026, на якому Україна здобула аж шість медалей
Французький біатлоніст Гігонна закінчив кар'єру
Зірка біатлону порушила мовчання після гучного олімпійського фіаско
Тренер збірної США подав у відставку після безмедальної Олімпіади-2026
Зіркова біатлоністка визначилася з новою професією після завершення кар'єри

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік