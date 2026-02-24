Віттоцці може завершити кар’єру наприкінці сезону

Зіркова італійська біатлоністка Ліза Віттоцці заявила, що нинішній сезон може останнім у її кар'єрі.

Слова спортсменки наводить NeveItalia.

"Після завершення сезону Кубку світу я візьму час на роздуми та лише після довгої відпустки вирішу, чи продовжувати кар'єру. Що буде з командою після мене та Доротеї Вірер? Буде хтось інший, хто піде нашими стопами. Сподіваюся, виростуть інші спортсменки і повторюю: я ще не вирішила, чи продовжу кар'єру", – заявила 31-річна італійка.

На домашній Олімпіаді-2026 вона виграла гонку переслідування, принісши Італії перше в історії олімпійське золото в біатлоні.

Нагадаємо, уже завершила інша зірка жіночої збірної Італії, Доротея Вірер. Для неї прощальною гонкою став масстарт на Олімпіаді-2026.