Збірна Італії з біатлону назвала склад на стартовий етап Кубку світу

Збірна Італії оголосила склад команди на перший етап Кубку світу з біатлону сезону-2024/25.

Про це повідомляє пресслужба Федерації зимових видів спорту Італії.

Жінки: Ліза Віттоцці, Самуела Комола, Ханна Аухенталлер, Ребекка Пасслер, Мікаела Каррара, Доротея Вірер.

Чоловіки: Томмазо Джакомель, Дідьє Біона, Патрік Браунхофер, Елія Дзені, Лукас Хофер, Давіде Каппелларі.

Новий сезон Кубку світу розпочнеться 30 листопада у фінському Контіолахті. Раніше частину свого складу на перший етап назвала збірна Німеччини.

Нагадаємо, лідер жіночої збірної Італії, Ліза Віттоцці, у минулому сезоні перемогла у загальному заліку Кубку світу. Її партнерка по команді, Доротея Вірер, двічі здобувала Великий кришталевий глобус – у 2019 та 2020 роках.