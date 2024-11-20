Німеччина оголосила склад на етап Кубку світу в Контіолахті

Збірна Німеччини з біатлону визначилася зі складом на перший етап Кубку світу сезону-2024/25 у фінському Контіолахті.

Про це повідомляє пресслужба Німецького лижного союзу (DSV).

Жінки: Франциска Пройсс, Ванесса Фогт, Селіна Гротіан, Юлія Кінк, Йоанна Пуфф, Юлія Таннхаймер.

Чоловіки: Юстус Штрелов, Філіпп Наврат, Йоханнес Кюн, Давід Цобель, Даніло Рітмюллер, Філіпп Хорн.

Середній вік складу жіночої збірної Німеччини на етап у Контіолахті склав усього 23 роки. У чоловічій команді цей показник становить 29 років.

Нагадаємо, перший етап Кубку світу-2024/25 відбудеться у фінському з 30 листопада по 8 грудня.

Вчора, 19 листопада, свій склад на стартовий етап нового сезону оголосила збірна Франції.