Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Біатлон

Зіркова італійська біатлоністка поскаржилась на проблеми зі спиною

Олег Дідух — 18 листопада 2024, 23:04
Зіркова італійська біатлоністка поскаржилась на проблеми зі спиною
Ліза Віттоцці

Чинна володарка Кубка світу з біатлону Ліза Віттоцці зізналась, що останнім часом мала проблеми зі спиною.

Італійську спортсменку цитує FondoItalia.

"Я відновлююся. Я точно мала не найкращий період, оскільки з моєю спиною у Фінляндії виникли проблеми, і тому я не могла тренуватися, як хотіла б. Сьогодні я вперше за три тижні прискорилася.

Мені просто потрібно знову звикнути до гонок і темпу, і, сподіваюся, ми зможемо бути на високому рівні на початку сезону", – заявила 29-річна італійка, яка зараз знаходиться на тренувальному зборі у Валь Мартелло.

Нагадаємо, новий сезон Кубку світу з біатлону стартує 30 листопада у фінському Контіолахті, Віттоцці увійшла до складу збірної Італії.

У жовтні Лізу визнали найкращою італійською спортсменкою 2024 року в зимових видах спорту.

Віттоцці Кубок світу з біатлону

Віттоцці

Збірна Італії з біатлону назвала склад на стартовий етап Кубку світу
Віттоцці завоювала престижну нагороду в Італії
Віттоцці та Фак виграли гонки City Biathlon 2024, Джима – знялася
Біжить, стріляє, всіх лякає! Віттоцці у шаленій формі чекає на новий сезон
Ліза Вітоцці: Після "золота" чемпіонату світу хочу взяти ще одну медаль

Останні новини