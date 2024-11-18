Зіркова італійська біатлоністка поскаржилась на проблеми зі спиною
Чинна володарка Кубка світу з біатлону Ліза Віттоцці зізналась, що останнім часом мала проблеми зі спиною.
Італійську спортсменку цитує FondoItalia.
"Я відновлююся. Я точно мала не найкращий період, оскільки з моєю спиною у Фінляндії виникли проблеми, і тому я не могла тренуватися, як хотіла б. Сьогодні я вперше за три тижні прискорилася.
Мені просто потрібно знову звикнути до гонок і темпу, і, сподіваюся, ми зможемо бути на високому рівні на початку сезону", – заявила 29-річна італійка, яка зараз знаходиться на тренувальному зборі у Валь Мартелло.
Нагадаємо, новий сезон Кубку світу з біатлону стартує 30 листопада у фінському Контіолахті, Віттоцці увійшла до складу збірної Італії.
У жовтні Лізу визнали найкращою італійською спортсменкою 2024 року в зимових видах спорту.