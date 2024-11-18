Зіркова італійська біатлоністка поскаржилась на проблеми зі спиною

Чинна володарка Кубка світу з біатлону Ліза Віттоцці зізналась, що останнім часом мала проблеми зі спиною.

Італійську спортсменку цитує FondoItalia.

"Я відновлююся. Я точно мала не найкращий період, оскільки з моєю спиною у Фінляндії виникли проблеми, і тому я не могла тренуватися, як хотіла б. Сьогодні я вперше за три тижні прискорилася.

Мені просто потрібно знову звикнути до гонок і темпу, і, сподіваюся, ми зможемо бути на високому рівні на початку сезону", – заявила 29-річна італійка, яка зараз знаходиться на тренувальному зборі у Валь Мартелло.