Ноги в порядку. Зіркова біатлоністка відновила підготовку до Олімпіади після трави

Відома французька біатлоністка Жулія Сімон відновилась після травми ноги та повернулась до активних тренувань, зокрема, катання на лижероллерах.

"Перший тренувальний збір", – написала атлетка в соцмережах та оприлюднила фото з тренувань в Преманоні.

На фото біатлоністка разом з партнеркою по команді Софі Шово.

Нагадаємо, Сімон пропустила частинку підготовки через ушкодження, хоча й продовжувала певні тренувальні заняття.

Сезон-2024/25 29-річна Сімон завершила на третій позиції світового рейтингу.

Раніше ми розповідали про підготовку лідерки збірної Франції Лу Жанмонно.