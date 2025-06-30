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Ноги в порядку. Зіркова біатлоністка відновила підготовку до Олімпіади після трави

Денис Шаховець — 30 червня 2025, 16:20
Ноги в порядку. Зіркова біатлоністка відновила підготовку до Олімпіади після трави
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Відома французька біатлоністка Жулія Сімон відновилась після травми ноги та повернулась до активних тренувань, зокрема, катання на лижероллерах.

"Перший тренувальний збір", – написала атлетка в соцмережах та оприлюднила фото з тренувань в Преманоні.

На фото біатлоністка разом з партнеркою по команді Софі Шово.

Нагадаємо, Сімон пропустила частинку підготовки через ушкодження, хоча й продовжувала певні тренувальні заняття.

Сезон-2024/25 29-річна Сімон завершила на третій позиції світового рейтингу.

Раніше ми розповідали про підготовку лідерки збірної Франції Лу Жанмонно.

Жулія Сімон

Жулія Сімон

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