Підготовка до Олімпіади йде не за планом: зіркова французька біатлоністка отримала травму
Титулована французька біатлоністка Жулія Сімон травмувала ногу і пропускає частину підготовки до олімпійського сезону.
Про це багаторазова чемпіонка світу повідомила в соцмережах і оприлюднила фото, на якому помітно ногу в спеціальному бандажі.
"Адаптація! Вивих щиколотки стався ще в кінці травня, це зіпсувало мій початковий графік, але все добре" – написала Сімон.
Хоча біатлоністка також оприлюднила фото з боксерського тренування.
Коли Жулія Сімон зможе повернутися повноцінних тренувань – наразі невідомо.
Нагадаємо, сезон-2024/25 29-річна Сімон завершила на третій позиції світового рейтингу і є однією з претенденток на медалі на Олімпіаді-2026.
На Іграх-2022 в Пекіні Жулія Сімон здобула срібло в одиночній змішаній естафеті. Також цій біатлоністці належить специфічний рекорд.
Загалом, Жулія Сімон полюбляє активний спосіб життя, а також захоплюється грою на гітарі та столярною справою.
Раніше ми розповідали історію про те, як французька біатлоністка допомогла збірній України.