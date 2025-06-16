Підготовка до Олімпіади йде не за планом: зіркова французька біатлоністка отримала травму

Титулована французька біатлоністка Жулія Сімон травмувала ногу і пропускає частину підготовки до олімпійського сезону.

Про це багаторазова чемпіонка світу повідомила в соцмережах і оприлюднила фото, на якому помітно ногу в спеціальному бандажі.

"Адаптація! Вивих щиколотки стався ще в кінці травня, це зіпсувало мій початковий графік, але все добре" – написала Сімон.

Жулія Сімон Instagram

Хоча біатлоністка також оприлюднила фото з боксерського тренування.

Жулія Сімон Instagram

Коли Жулія Сімон зможе повернутися повноцінних тренувань – наразі невідомо.

Нагадаємо, сезон-2024/25 29-річна Сімон завершила на третій позиції світового рейтингу і є однією з претенденток на медалі на Олімпіаді-2026.

На Іграх-2022 в Пекіні Жулія Сімон здобула срібло в одиночній змішаній естафеті. Також цій біатлоністці належить специфічний рекорд.

Загалом, Жулія Сімон полюбляє активний спосіб життя, а також захоплюється грою на гітарі та столярною справою.

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