Підйом після падіння: лідерка збірної Франції готується до сезону в домашньому "холодильнику"
Лідерка французької збірної з біатлону Лу Жанмонно проводить тренувальний збір на льодовику Ґранд Мотт у Тіньї, у Франції. Тренування проходять на висоті близько трьох тисяч метрів над рівнем моря.
Про це повідомляє Fondo Italia.
В цьому ж місці тренується і лижна французька команда. Природні умови дозволяють проводити заняття як на лижах, так і на лижороллерах.
А з 23 червня команда буде тренуватись вже на середньогір’ї – у Національному центрі в Преманоні.
Нагадаємо, що інша титулована французька біатлоністка Жулья Сімон травмувала ногу й не може проводити повноцінну підготовку до олімпійського сезону.
Зазначимо, Олімпіада-2026 відбудеться в італійському Антгольці в умовах високогір’я. Тому більшість атлетів у підготовчий період намагаються проводити більше часу в схожих природних умовах.
Збір на високогірному льодовику в нинішнє міжсезоння проводила і жіноча збірна України.
Нагадаємо, Лу Жанмонно в боротьбі за великий Кришталевий глобус програла боротьбу німкені Францисці Пройс на останньому колі останньої гонки сезону 2024/25.
За підсумками минулого сезону жіноча та чоловіча збірні Франції перемогла у загальному заліку Кубку націй.