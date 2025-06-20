Підйом після падіння: лідерка збірної Франції готується до сезону в домашньому "холодильнику"

Лідерка французької збірної з біатлону Лу Жанмонно проводить тренувальний збір на льодовику Ґранд Мотт у Тіньї, у Франції. Тренування проходять на висоті близько трьох тисяч метрів над рівнем моря.

Про це повідомляє Fondo Italia.

В цьому ж місці тренується і лижна французька команда. Природні умови дозволяють проводити заняття як на лижах, так і на лижороллерах.

А з 23 червня команда буде тренуватись вже на середньогір’ї – у Національному центрі в Преманоні.

Нагадаємо, що інша титулована французька біатлоністка Жулья Сімон травмувала ногу й не може проводити повноцінну підготовку до олімпійського сезону.

Зазначимо, Олімпіада-2026 відбудеться в італійському Антгольці в умовах високогір’я. Тому більшість атлетів у підготовчий період намагаються проводити більше часу в схожих природних умовах.

Збір на високогірному льодовику в нинішнє міжсезоння проводила і жіноча збірна України.

Нагадаємо, Лу Жанмонно в боротьбі за великий Кришталевий глобус програла боротьбу німкені Францисці Пройс на останньому колі останньої гонки сезону 2024/25.

За підсумками минулого сезону жіноча та чоловіча збірні Франції перемогла у загальному заліку Кубку націй.