Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Біатлон

Чоловіча збірна України виступить на відкритому чемпіонаті Швеції

Олег Дідух — 25 жовтня 2025, 13:46
Чоловіча збірна України виступить на відкритому чемпіонаті Швеції

Чоловіча збірна України з біатлону в листопаді поточного року виступить на відкритому чемпіонаті Швеції з біатлону в Ідре.

Про це повідомляє Biathlonnews.

За їхньою інформацією, саме за підсумками змагань у Ідре, а також контрольної гонки, головний тренер чоловічої збірної України Надія Бєлова визначиться зі складом на стартові етапи Кубку світу та Кубку IBU.

Відкритий чемпіонат Швеції відбудеться 14 – 15 листопада. Кубок світу стартує 29 листопада в шведському Естерсунді, Кубок IBU – 1 грудня в австрійському Обертілліаху.

Нагадаємо, минулого тижня в Мюнхені відбувся біатлонний турнір Loop One Festival. Обидва представники України, Дмитро Підручний і Тарас Лесюк, не зуміли відібратися до фіналу.

збірна України з біатлону

збірна України з біатлону

Це для мене найбільший стимул: Валерія Дмитренко – про цілі на наступний сезон
"Малює" гвинтівкою, як в дитинстві пензликом. Легендарній біатлоністці Юлії Джимі виповнилось 35
Підкорили Австрію: українські юніорки здобули комплект медалей на міжнародних змаганнях
Альпійська висота. Відомо, де продовжують підготовку до сезону українські біатлоністи
Тунель, що веде до Олімпіади: оприлюднено кадри сніжних тренувань жіночої збірної України

Останні новини