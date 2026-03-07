Збірна України посіла 12 місце в останній гонці сезону Кубку IBU

У суботу, 7 березня, у Лейк Плесіді відбулася одиночна змішана естафета, яка завершила сезон-2025/26 Кубку IBU.

Україну в гонці представили Анна Кривонос та Тарас Лесюк, який в останній момент замінив Антона Дудченка.

Так, наші біатлоністи фінішували лише 12-ми, з 4-ма штрафними колами та 14 використаними запасними патронами в пасиві.

Перемогу здобули представники Норвегії, "срібло" виграли австрійці, а команда Німеччини здобула бронзові медалі.

Кубок IBU. Лейк Плесід. Одиночна змішана естафета

1. 🥇 Норвегія (0+13) 40:32,7

2. 🥈 Австрія (1+13) +10,2

3. 🥉 Німеччина (0+13) +10,3

4. Польща (0+13) +15,9

5. Франція (1+13) +24,1

6. Швейцарія (0+17) +25,1

...

12. Україна (4+14) +3:48,3

Нагадаємо, у змішаній естафеті нашу команду зняли як колову.