Чоловіча збірна України втратила максимальну квоту на Кубку IBU

Резервна чоловіча збірна України з біатлону втратила максимальну квоту представництва на Кубку IBU.

"Синьо-жовті" завершили сезон-2025/26 на дев'ятій сходинці заліку Кубку націй. Через це Україну наступного сезону представлятимуть п'ять біатлоністів, а не шість.

Зазначимо, що минулого року Україна була на п'ятому підсумковому місці.

Залік Кубку націй IBU, чоловіки

1. Франція – 7764 очки

2. Німеччина – 7451

3. Норвегія – 7391

4. Італія – 6562

5. Швеція – 6513

6. Австрія – 6400

7. Чехія – 6166

8. Фінляндія – 5900

9. Україна – 5548

10. США – 5269

Читайте також : Кубок IBU Збірну України зняли як колову у змішаній естафеті в Лейк-Плесіді

Жіноча збірна України завершила сезон Кубку націй IBU на восьмій сходинці. Тож представництво українських біатлоністок на сезон-2026/27 залишиться незмінним – п'ять спортсменок.

Залік Кубку націй IBU , жінки

1. Франція – 8052 очки

2. Німеччина – 7176

3. Швеція – 7150

4. Норвегія – 6938

5. Італія – 6755

6. Австрія – 6343

7. Польща – 5646

8. Україна – 5609

9. Чехія – 5564

10. Фінляндія – 5080

Нагадаємо, що 7 березня одиночна змішана естафета у Лейк-Плесіді закрила сезон-2025/26 Кубку IBU. Збірна України у складі Анни Кривонос та Тараса Лесюка посіла 12 місце.