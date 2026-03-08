Чоловіча збірна України втратила максимальну квоту на Кубку IBU
Антон Дудченко
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko
Резервна чоловіча збірна України з біатлону втратила максимальну квоту представництва на Кубку IBU.
"Синьо-жовті" завершили сезон-2025/26 на дев'ятій сходинці заліку Кубку націй. Через це Україну наступного сезону представлятимуть п'ять біатлоністів, а не шість.
Зазначимо, що минулого року Україна була на п'ятому підсумковому місці.
Залік Кубку націй IBU, чоловіки
- 1. Франція – 7764 очки
- 2. Німеччина – 7451
- 3. Норвегія – 7391
- 4. Італія – 6562
- 5. Швеція – 6513
- 6. Австрія – 6400
- 7. Чехія – 6166
- 8. Фінляндія – 5900
- 9. Україна – 5548
- 10. США – 5269
Жіноча збірна України завершила сезон Кубку націй IBU на восьмій сходинці. Тож представництво українських біатлоністок на сезон-2026/27 залишиться незмінним – п'ять спортсменок.
Залік Кубку націй IBU, жінки
- 1. Франція – 8052 очки
- 2. Німеччина – 7176
- 3. Швеція – 7150
- 4. Норвегія – 6938
- 5. Італія – 6755
- 6. Австрія – 6343
- 7. Польща – 5646
- 8. Україна – 5609
- 9. Чехія – 5564
- 10. Фінляндія – 5080
Нагадаємо, що 7 березня одиночна змішана естафета у Лейк-Плесіді закрила сезон-2025/26 Кубку IBU. Збірна України у складі Анни Кривонос та Тараса Лесюка посіла 12 місце.