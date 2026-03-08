Українська правда
Чоловіча збірна України втратила максимальну квоту на Кубку IBU

Сергій Шаховець — 8 березня 2026, 13:24
Резервна чоловіча збірна України з біатлону втратила максимальну квоту представництва на Кубку IBU.

"Синьо-жовті" завершили сезон-2025/26 на дев'ятій сходинці заліку Кубку націй. Через це Україну наступного сезону представлятимуть п'ять біатлоністів, а не шість.

Зазначимо, що минулого року Україна була на п'ятому підсумковому місці.

Залік Кубку націй IBU, чоловіки

  • 1. Франція – 7764 очки
  • 2. Німеччина – 7451
  • 3. Норвегія – 7391
  • 4. Італія – 6562
  • 5. Швеція – 6513
  • 6. Австрія – 6400
  • 7. Чехія – 6166
  • 8. Фінляндія – 5900
  • 9. Україна – 5548
  • 10. США – 5269
Жіноча збірна України завершила сезон Кубку націй IBU на восьмій сходинці. Тож представництво українських біатлоністок на сезон-2026/27 залишиться незмінним – п'ять спортсменок.

Залік Кубку націй IBU, жінки

  • 1. Франція – 8052 очки
  • 2. Німеччина – 7176
  • 3. Швеція – 7150
  • 4. Норвегія – 6938
  • 5. Італія – 6755
  • 6. Австрія – 6343
  • 7. Польща – 5646
  • 8. Україна – 5609
  • 9. Чехія – 5564
  • 10. Фінляндія – 5080

Нагадаємо, що 7 березня одиночна змішана естафета у Лейк-Плесіді закрила сезон-2025/26 Кубку IBU. Збірна України у складі Анни Кривонос та Тараса Лесюка посіла 12 місце.

