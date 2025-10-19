Підручний не зміг кваліфікуватися до фіналу суперспринту на Loop One Festival
Дмитро Підручний
IBU
Капітан чоловічої збірної України з біатлону Дмитро Підручний не зміг кваліфікуватися до фіналу суперспринту на змаганнях Loop One Festival, що відбуваються в німецькому Мюнхені.
33-річний український біатлоніст посів 6 місце у своєму кваліфікаційному забігу, зробивши по одному промаху на обох вогневих рубежах.
Попри те, що Підручний програв переможцю кваліфікації Ісаку Фрею з Норвегії лише 14,3 секунди, він не зміг пройти до фіналу.
Loop One Festival. Суперспринт. Кваліфікаційний забіг №4
- 1. Ісак Фрай (Норвегія, 0+1) 12:02,9
- 2. Флоран Клод (Бельгія, 0+1) +5,8
- 3. Кемпбелл Райт (США, 0+2) +6,6
- ...
- 6. Дмитро Підручний (Україна, 1+1) +14,3
Нагадаємо, раніше інший українець Тарас Лесюк став найгіршим у своєму кваліфікаційному забігу. У фіналі виступлять 15 найкращих біатлоністів за підсумками чотирьох кваліфікацій.