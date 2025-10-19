Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Біатлон

Підручний не зміг кваліфікуватися до фіналу суперспринту на Loop One Festival

Денис Шаховець — 19 жовтня 2025, 13:15
Підручний не зміг кваліфікуватися до фіналу суперспринту на Loop One Festival
Дмитро Підручний
IBU

Капітан чоловічої збірної України з біатлону Дмитро Підручний не зміг кваліфікуватися до фіналу суперспринту на змаганнях Loop One Festival, що відбуваються в німецькому Мюнхені.

33-річний український біатлоніст посів 6 місце у своєму кваліфікаційному забігу, зробивши по одному промаху на обох вогневих рубежах.

Попри те, що Підручний програв переможцю кваліфікації Ісаку Фрею з Норвегії лише 14,3 секунди, він не зміг пройти до фіналу.

Loop One Festival. Суперспринт. Кваліфікаційний забіг №4

  • 1. Ісак Фрай (Норвегія, 0+1) 12:02,9
  • 2. Флоран Клод (Бельгія, 0+1) +5,8
  • 3. Кемпбелл Райт (США, 0+2) +6,6
  • ...
  • 6. Дмитро Підручний (Україна, 1+1) +14,3

Нагадаємо, раніше інший українець Тарас Лесюк став найгіршим у своєму кваліфікаційному забігу. У фіналі виступлять 15 найкращих біатлоністів за підсумками чотирьох кваліфікацій.

Читайте також :
Без снігу, але з драйвом: що готує Loop One Festival, де українці змагатимуться проти світової еліти
Дмитро Підручний Loop One Festival

Дмитро Підручний

Без снігу, але з драйвом: що готує Loop One Festival, де українці змагатимуться проти світової еліти
Підручний та Лесюк представлять Україну на Loop One Festival у Мюнхені
Відомо, хто представить Україну в Різдвяній гонці 2025
Відомо, хто може представити Україну на відкритті біатлонного сезону в Німеччині
Підручний та Лесюк не візьмуть участі в літньому чемпіонаті України

Останні новини