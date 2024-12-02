Чоловіча збірна України назвала склад на коротку індивідуальну гонку Кубку світу

Тренерський штаб збірної України з біатлону визначився зі складом чоловічої команди на коротку індивідуальну гонку Кубку світу в Контіолахті.

Про це повідомила старша тренерка команди Надія Бєлова у коментарі Суспільне Спорт.

Команда буде представлена чотирма біатлоністами з п'яти, які прибули на етап Кубку світу. У склад команди не потрапив Богдан Цимбал, який напередодні взяв участь у чоловічій естафеті.

Склад збірної України:

Дмитро Підручний — перша стартова група

Антон Дудченко, Віталій Мандзин — друга стартова група

Артем Тищенко — третя стартова група

Коротка індивідуальна гонка серед чоловіків відбудеться у вівторок, 3 грудня. Її старт запланований на 17:20 за київським часом.

Нагадаємо, що на нашому сайті можна ознайомитися з календарем та результатами всіх гонок Кубку світу сезону-2024/25.