Збірна України оголосила склад на чоловічі Кубок світу та Кубок IBU сезону-2026/27
Чоловіча збірна України з біатлоном визначилась зі складом на наступний сезон.
Про це повідомили у пресслужбі федерації.
Так, на майбутньому Кубку світу "жовто-синіх" представлятимуть Віталій Мандзин, Дмитро Підтручний, Денис Насико, Богдан Борковський та Антон Дудченко.
Також визначився склад чоловічої команди і на Кубок IBU: Тарас Лесюк, Володимир Аксюта, Сергій Супрун, Богдан Цимбал та Артем Тищенко.
Нагадаємо Кубок світу сезону-2026/27 розпочнеться 26 листопада індивідуальною гонкою у Контіолохаті, Фінляндія. Завершиться сезон етапом у Норвегії 21 березня.
Кубок IBU триватиме з 26 листопада по 13 березня, а в період з 27 по 31 січня заплановано проведення чемпіонату Європи з біатлону.
Нагадаємо, напередодні Антон Дудченко виграв масстарт Б відкритого чемпіонату Норвегії.