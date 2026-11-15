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Збірна України оголосила склад на чоловічі Кубок світу та Кубок IBU сезону-2026/27

Володимир Максименко — 15 листопада 2026, 14:32
Збірна України оголосила склад на чоловічі Кубок світу та Кубок IBU сезону-2026/27
Денис Насико
Getty Images

Чоловіча збірна України з біатлоном визначилась зі складом на наступний сезон. 

Про це повідомили у пресслужбі федерації.

Так, на майбутньому Кубку світу "жовто-синіх" представлятимуть Віталій Мандзин, Дмитро Підтручний, Денис Насико, Богдан Борковський та Антон Дудченко.

Також визначився склад чоловічої команди і на Кубок IBU: Тарас Лесюк, Володимир Аксюта, Сергій Супрун, Богдан Цимбал та Артем Тищенко.

Нагадаємо Кубок світу сезону-2026/27 розпочнеться 26 листопада індивідуальною гонкою у Контіолохаті, Фінляндія. Завершиться сезон етапом у Норвегії 21 березня.

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Кубок IBU триватиме з 26 листопада по 13 березня, а в період з 27 по 31 січня заплановано проведення чемпіонату Європи з біатлону.

Нагадаємо, напередодні Антон Дудченко виграв масстарт Б відкритого чемпіонату Норвегії.

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