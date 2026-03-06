Українки провалили масстарт Кубку IBU, фінішувавши за межами топ-40

В американському Лейк Плесіді в межах сьомого етапу Кубку IBU з біатлону відбулась жіноча гонка з масовим стартом на 60 учасниць.

На жаль, українки показали доволі посередні результати. Найкращою серед наших біатлоністок була Анна Кривонос, яка попри 1 промах фінішувала лише 41-ю.

Водночас Лілія Стебліна, яка допустила 7 хиб, розташувалася поряд, зайнявши 44-ту сходинку, а Любов Кип'яченкова завершила гонку з межами топ-50.

Перемогу святкувала австрійська біатлоністка Лара Вагнер, срібною призеркою стала Амандін Менжен з Франції, а "бронзу" виграла італійка Самуела Комола.

Кубок IBU. Лейк Плесід. Масстарт-60, жінки

1. Лара Вагнер (Австрія, 0+1+0+0) 32:21,1

2. Амандін Менжен (Франція, 0+0+0+0) +9,7

3. Самуела Комола (Італія, 0+0+0+1) +20,7

...41. Анна Кривонос (Україна, 0+0+1+0) +3:53,5

44. Лілія Стеблина (Україна, 0+0+5+2) +4:05,1

51. Любов Кип'яченкова (Україна, 0+0+3+0) +5:40,1

Нагадаємо, сьогодні, 6 березня, також відбулися масстарти-60 в межах ЮЧС-2026.