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Визначився склад жіночої збірної України з біатлону на сезон-2026/27

Володимир Максименко — 15 листопада 2026, 15:30
Визначився склад жіночої збірної України з біатлону на сезон-2026/27
Олександра Меркушина
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko

Жіноча збірна України з біатлону оголосила склад на сезон-2026/27.

Про це повідомила пресслужба ФБУ.

Так, сестри Меркушини представлятимуть національну команду на Кубку світу, а Лілія Стеблина та Вікторія Хвостенко – на Кубку IBU.

Склад України на Кубок світу

  • Олена Городна
  • Христина Дмитренко
  • Тетяна Тарасюк
  • Олександра Меркушина
  • Анастасія Меркушина

Склад України на Кубок IBU

  • Дарина Чалик
  • Вікторія Хвостенко
  • Ксенія Приходько
  • Лілія Стеблина
  • Ірина Шевченко
  • Валерія Шейгас

Сезон жіночого Кубку світу розпочнеться 27 листопада у Контіолохаті, а завершиться етапом у Норвегії 21 березня. Кубок IBU триватиме з 26 листопада по 13 березня, а в період з 27 по 31 січня заплановано проведення чемпіонату Європи з біатлону. 

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Раніше свій склад на сезон-2026/27 оголосила чоловіча збірна України.

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