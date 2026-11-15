Визначився склад жіночої збірної України з біатлону на сезон-2026/27

Жіноча збірна України з біатлону оголосила склад на сезон-2026/27.

Про це повідомила пресслужба ФБУ.

Так, сестри Меркушини представлятимуть національну команду на Кубку світу, а Лілія Стеблина та Вікторія Хвостенко – на Кубку IBU.

Склад України на Кубок світу

Олена Городна

Христина Дмитренко

Тетяна Тарасюк

Олександра Меркушина

Анастасія Меркушина

Склад України на Кубок IBU

Дарина Чалик

Вікторія Хвостенко

Ксенія Приходько

Лілія Стеблина

Ірина Шевченко

Валерія Шейгас

Сезон жіночого Кубку світу розпочнеться 27 листопада у Контіолохаті, а завершиться етапом у Норвегії 21 березня. Кубок IBU триватиме з 26 листопада по 13 березня, а в період з 27 по 31 січня заплановано проведення чемпіонату Європи з біатлону.

Раніше свій склад на сезон-2026/27 оголосила чоловіча збірна України.