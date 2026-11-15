Визначився склад жіночої збірної України з біатлону на сезон-2026/27
Олександра Меркушина
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko
Жіноча збірна України з біатлону оголосила склад на сезон-2026/27.
Про це повідомила пресслужба ФБУ.
Так, сестри Меркушини представлятимуть національну команду на Кубку світу, а Лілія Стеблина та Вікторія Хвостенко – на Кубку IBU.
Склад України на Кубок світу
- Олена Городна
- Христина Дмитренко
- Тетяна Тарасюк
- Олександра Меркушина
- Анастасія Меркушина
Склад України на Кубок IBU
- Дарина Чалик
- Вікторія Хвостенко
- Ксенія Приходько
- Лілія Стеблина
- Ірина Шевченко
- Валерія Шейгас
Сезон жіночого Кубку світу розпочнеться 27 листопада у Контіолохаті, а завершиться етапом у Норвегії 21 березня. Кубок IBU триватиме з 26 листопада по 13 березня, а в період з 27 по 31 січня заплановано проведення чемпіонату Європи з біатлону.
Раніше свій склад на сезон-2026/27 оголосила чоловіча збірна України.