Швеція вперше в історії виграла Кубок націй

Сергій Шаховець — 19 березня 2026, 18:56
Жіноча збірна Швеції з біатлону
Жіноча збірна Швеції з біатлону стала переможницею заліку Кубку націй на Кубку світу за підсумками сезону-2025/26.

За 21 гонку шведські біатлоністки набрали 6956 очок та випередили команду Франції на 36 балів. При цьому перед останньою гонкою француженки випереджали скандинавок на 5 пунктів.

Для Швеції це перший в історії тріумф у заліку Кубку націй. У попередніх трьох сезонах трофей незмінно вигравала французька збірна.

Натомість збірна України завершила сезон Кубку націй на 14-му рядку, через що втратила квоту в 5 спортсменок. У наступному сезоні на спринти та індивідуальні гонки наша команда зможе виставляти лише 4 біатлоністки.

21-22 березня в норвезькому Голменколлені ще відбудуться жіночі персьют та масстарт, проте за ці дисципліни очки в залік Кубку націй не нараховуються.

Кубок світу з біатлону

