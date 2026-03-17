У заявці Норвегії на останній етап Кубку світу опинилися одразу 15 біатлоністів: є абсолютний дебютант
Збірна Норвегії визначилась зі складом на останній етап Кубку світу з біатлону в сезоні-2025/26, який прийматиме Голменколлен.
Заявку оприлюднила місцева федерація біатлону.
На домашніх змаганнях виступить одразу 15 норвежців. До складу команди потрапили вісім чоловіків і сім жінок.
Через успішні виступи біатлоністів цього сезону на Кубку IBU збірна Норвегії отримала на фінальний етап КС додаткові три квоти. Завдяки цьому у фінальній заявці опинились Сверре Аспенес, Оле Сурке та Кароліне Ердаль.
Для 24-річного Сурке етап у Голменколлені стане дебютним на рівні Кубку світу. В нинішньому сезоні в заліку Кубку IBU він посідає 18 місце.
Склад збірної Норвегії на етап Кубку світу у Голменколлені
- Чоловіки: Йоган-Олав Ботн, Ветле Шостад Крістіансен, Ісак Фрей, Йоганнес Дале-Шевдаль, Стурла Гольм Леґрейд, Мартін Ульдаль, Сверре Аспенес, Оле Сурке.
- Жінки: Юні Арнеклейв, Марте Кракстад Йогансен, Марен Кіркеейде, Кароліне Кноттен, Гро Рандбю, Інґрід Ланнмарк Тандреволл, Кароліне Ердаль.
Нагадаємо, що змагання у норвезькому Голменколлені триватимуть з 19 по 22 березня. На цьому етапі матиме розширену заявку й збірна України, завдяки успішним виступам Олександри Меркушиної.