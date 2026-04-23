2-разовий олімпійський чемпіон із лижних гонок повернеться у біатлон

Зірковий норвезький лижник Айнар Хедегарт у наступному сезоні повернеться в біатлон.

Про це повідомляє Nettavisen.

Лише у понеділок, 20 квітня, Хедегарт оголосив про те, що залишиться у лижних гонках, оскільки збірна Норвегії з біатлону не готова була гарантувати йому місце в основі команди на наступний сезон.

Проте сторони зуміли дійти компромісу. Хедегарт у наступному сезоні тренуватиметься з командою Б збірної Норвегії під керівництвом Анддерса Евербю. Це змусило Айнара змінити своє рішення та відмовитися від продовження кар'єри в лижних гонках.

"Це було досить важко. Я прийняв рішення в понеділок, з яким почувався нормально. Але потім федерація знову вийшла на зв'язок зі мною. І ми змогли внести деякі корективи. Я переконаний, що вже наступного сезону можу виграти окрему гонку — і повністю беру відповідальність за ці слова. Але за два роки матиму більше часу, щоб стати стабільнішим у стрільбі й, сподіваюся, суттєво збільшити кількість стартів та поборотися за перемогу в загальному заліку", – заявив Хедегарт.

Хедегарт починав свою кар'єру як біатлоніст, завоювавши золото юніорського чемпіонату світу, проте згодом став пробувати свої сили в лижних гонках. У минулому сезоні він вирішив зосередитися на лижних гонках і завоював два золота Олімпіади-2026 – у естафеті та командному спринті.