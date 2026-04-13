Чемпіон Біатлон

Збірна Норвегії визначилася з тренерами на наступний сезон

Олег Дідух — 13 квітня 2026, 14:59
Сверре Ройселанд
Визначилися тренери чоловічої та жіночої збірної Норвегії з біатлону на сезон-2026/27.

Про це повідомляє пресслужба Союзу біатлоністів Норвегії.

Головним тренером чоловічої команди стане Патрік Обереггер, який до цього працював із жіночою командою. Його асистентом буде Андерс Евербю, який у минулому сезоні очолював резервний склад чоловічої команди.

Жіночу збірну очолить Сверре Ройселанд, який нещодавно покинув посаду головного тренера збірної Німеччини. Його асистентом стане відома у минулому лижниця Марте Крістофферсен.

Нагадаємо, раніше тренерській штаб збірної Норвегії покинули Зігфрід Мазе, Сверре Хубер Кос і Егіл Крістіансен. Мазе анонсував свій відхід з команди ще влітку минулого року.

