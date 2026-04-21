Зірка лижних гонок остаточно відмовився від кар’єри біатлоніста

Зірковий норвезький лижник Айнар Хедегарт остаточно відмовився від кар'єри в біатлоні.

Про це повідомляє VG.

Хедегарт починав свою кар'єру як біатлоніст, завоювавши золото юніорського чемпіонату світу, проте згодом став пробувати свої сили в лижних гонках. У минулому сезоні він вирішив зосередитися на лижних гонках і завоював два золота Олімпіади-2026 – у естафеті та командному спринті.

Після цього Хедегарт був готовий повернутися в біатлон, проте лише за умови, якщо отримає гарантоване місце в основі збірної Норвегії на наступний сезон. Проте тренерський штаб команди відмовився надавати Айнару такі гарантії, після чого він оголосив про остаточний перехід у лижні гонки.

"Моя дитяча мрія зруйнована... Ця мрія зникла. Тепер моя наступна мета — добре виступити у спринті вільним стилем, потім у класичному стилі, і, нарешті, стати всебічно розвиненим спортсменом у довгостроковій перспективі", – заявив спортсмен.

У минулому сезоні Кубку світу з лижних гонок Хедегарт взяв участь у 6 гонках, у кожній з яких піднявся на подіум, здобувши 4 перемоги.