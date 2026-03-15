Норвегія виграла Малий кришталевий глобус у змішаних естафетах

Збірна Норвегії з біатлону виграла залік змішаних естафет на Кубку світу за підсумками сезону-2025/26.

Норвежці набрали 385 очок за сезон у цій дисципліні та виграли Малий кришталевий глобус, випередивши шведів, які стали другими в заліку, на 9 балів.

Українська збірна посіла лише 13 місце, у "синьо-жовтих" 194 очки.

Нагадаємо, останню в сезоні змішану естафету виграла збірна Швеції. Україна фінішувала 10-ю.

Зазначимо, що до заліку змішаних естафет увійшли усі одиночні та класичні міксти протягом сезону Кубку світу. Очки за змішану естафету на Олімпіаді-2026 не враховувалися.

Цікаво, що на Олімпійських іграх 2026 норвежці залишились без медалей, посівши 4 місце. Олімпійськими чемпіонами стали французи.