Збірна Фінляндії назвала склад на наступний сезон

Олег Дідух — 29 квітня 2026, 15:30
Збірна Фінляндії назвала склад на наступний сезон
Тренерський штаб збірної Фінляндії з біатлону визначився зі складом команди на підготовку до наступного сезону.

Про це повідомляє пресслужба Федерації біатлону Фінляндії.

До складу увійшли 9 біатлоністів – 5 чоловіків і 4 жінок.

Склад збірної Фінляндії на сезон-2026/27:

Чоловіки: Теро Сеппала, Отто Інвеніус, Артту Хейккінен, Оллі Хіїденсало, Туомас Хар'юла

Жінки: Суві Мінккінен, Інка Хамалайнен, Соня Лейнамо, Венла Лехтонен

Зазначимо, що лідер жіночої збірної Фінляндії, Суві Мінккінен, завершила минулий сезон на 5 місці в загальному заліку Кубку світу з 881 очком у активі.

Напередодні свій склад на новий сезон оголосила збірна Швеції. До нього потрапив зірка юніорського чемпіонату світу Філіпп Ліндквіст Флоттен.

Суві Мінккінен

Суві Мінккінен

Віттоцці виграла гонку переслідування в Отепя, Дмитренко фінішувала 42-ю
Невдачі українців, прорив фінок та слабкий імунітет. Підсумки Естерсунда
Естерсунд. Гаузер виграла гонку переслідування, Чалик поза очками
Естерсунд. Мінккінен здобула дебютну перемогу, українки поза очками
З дебютантами і всіма найсильнішими. Фінляндія назвала склад на етап у Естерсунді

