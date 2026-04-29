Збірна Фінляндії назвала склад на наступний сезон

Тренерський штаб збірної Фінляндії з біатлону визначився зі складом команди на підготовку до наступного сезону.

Про це повідомляє пресслужба Федерації біатлону Фінляндії.

До складу увійшли 9 біатлоністів – 5 чоловіків і 4 жінок.

Склад збірної Фінляндії на сезон-2026/27:

Чоловіки: Теро Сеппала, Отто Інвеніус, Артту Хейккінен, Оллі Хіїденсало, Туомас Хар'юла

Жінки: Суві Мінккінен, Інка Хамалайнен, Соня Лейнамо, Венла Лехтонен

Зазначимо, що лідер жіночої збірної Фінляндії, Суві Мінккінен, завершила минулий сезон на 5 місці в загальному заліку Кубку світу з 881 очком у активі.

Напередодні свій склад на новий сезон оголосила збірна Швеції. До нього потрапив зірка юніорського чемпіонату світу Філіпп Ліндквіст Флоттен.