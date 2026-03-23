Збірна Німеччини вперше в історії завершила сезон Кубку світу без перемог

Німецькі біатлоністи вперше не здобули жодної золотої медалі за підсумками виступів на Кубку світу в сезоні-2025/26. Це новий антирекорд збірної Німеччини.

За весь сезон німці здобули дві срібні та шість бронзових нагород. На зимових Олімпійських іграх 2026 збірна Німеччини виборола лише "бронзу" в змішаній естафеті.

В останній гонці сезону в норвезькому Голменколлені Філіпп Наврат був близьким до здобуття перемоги, але у підсумку посів друге місце у масстарті, поступившись Йоган-Олаву Ботну 3,7 секунди.

Попередній антирекорд становив три перемоги в сезоні-2020/21, тоді як найуспішнішою виявилася зима-2007/08 – 24 золоті нагороди.

Попередній мінімум подіумів становив 14 у сезоні-2013/14, що майже у двічі більше, ніж у сезоні-2025/26. Рекордним за подіумами став сезон-2006/07, коли німецькі біатлоністи здобули 72 медалі.

У нинішньому сезоні збірна Німеччини була першою в сингл-міксті на етапі Кубку світу в чеському Нове-Мєсто. Однак у підсумку команду дискваліфікували через порушення поводження зі зброєю на вогневому рубежі зі сторони Марлен Фіхтнер.

Раніше повідомлялося, що французький біатлоніст Ерік Перро виграв кришталевий глобус у заліку масстартів за підсумками сезону-2025/26 Кубку світу.