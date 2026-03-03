ЮЧС-2026. Тарасюк посів 9 місце у спринті, британця дискваліфікували за додаткові патрони

На юніорському чемпіонаті світу 2026 з біатлону, що проходить у німецькому Арбері, відбулася спринтерська гонка серед хлопців у віковій категорії U-19.

Найкращим серед українців став срібний призер індивідуальної гонки Тарас Тарасюк, який зробив по одному промаху на обох вогневих рубежах та посів 9 місце. Натомість Кирило Кульчицький, Ярослав Гаркуша та Назарій Савонік не змогли потрапити до топ-40.

Чемпіоном світу став словак Маркус Скленарік, який поєднав ідеальну роботу на вогневих рубежах із хорошою швидкістю. Латвійцеві Ріхардсу Лозберсу три штрафні коли не завадили здобути "срібло", а на третій щабель п'єдесталу піднявся німець Ганс Ліпферт.

Запам'ятається ця гонка і курйозом. 18-річний британець Едвард Прентіс вочевидь переплутав правила особистої гонки з естафетною: він почав використовувати запасні патрони, за що був дискваліфікований. Однак навіть зайві постріли не сильно допомогли, адже аж 7 мішеней залишились не закритими.

Юніорський ЧС-2026. Спринт, юнаки

1. 🥇 Маркус Скленарік (Словаччина, 0+0) 18:28,6

2. 🥈 Ріхардс Лозберс (Латвія, 2+1) +19,0

3. 🥉 Ганс Ліпферт (Німеччина, 1+0) +44,8

...

9. Тарас Тарасюк (Україна, 1+1) +1:11,2

41. Кирило Кульчицький (Україна, 1+1) +2:25,8

44. Ярослав Гаркуша (Україна, 0+0) +2:37,1

67. Назарій Савонік (Україна, 1+2) +3:33,6

Також сьогодні, 3 березня, в Арбері у спринті змагатимуться хлопці віком до 21 року. Початок гонки за участі чотирьох українців запланований на 15:30 за київським часом.