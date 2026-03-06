Тарасюк фінішував 14-м у масстарті в межах ЮЧС-2026
У п'ятницю, 6 березня, на юніорському чемпіонаті світу 2026 з біатлону, що проходить у німецькому Арбері, відбулася чоловіча гонка з масовим стартом на 60 учасників.
Найкращий результат серед українців показав Тарас Тарасюк, який з двома промахами фінішував 14-м.
Решта представників України, а саме Ярослав Гаркуша, Назарій Савонік та Кирило Кульчицкий фінішували за межами топ-30.
Перемогу ж здобув представник Болгарії Георгій Джоргов, срібним призером став латвієць Ріхардс Лозберс, а "бронзу" здобув Тумас Латвалахті з Фінляндії.
Юніорський ЧС-2026. Масстарт-60, юніори
1. Георгій Джоргов (Болгарія, 1+0+0+0) 36:16,4
2. Ріхардс Лозберс (Латвія, 1+1+2+3) +10,8
3. Тумас Латвалахті (Фінляндія, 1+0+0+2) +16,0
...14. Тарас Тарасюк (Україна, 1+0+1+0) +1:46,4
35. Ярослав Гаркуша (Україна, 1+0+1+0) +3:21,6
53. Назарій Савонік (Україна, 3+2+1+1) +5:48,8
57. Кирило Кульчицький (Україна, 4+2+2+1) +9:23,8
Нагадаємо, у жіночому масстарті на ЮЧС-2026 перемогу здобула українка Олександра Меркушина.