Тарасюк фінішував 14-м у масстарті в межах ЮЧС-2026

У п'ятницю, 6 березня, на юніорському чемпіонаті світу 2026 з біатлону, що проходить у німецькому Арбері, відбулася чоловіча гонка з масовим стартом на 60 учасників.

Найкращий результат серед українців показав Тарас Тарасюк, який з двома промахами фінішував 14-м.

Решта представників України, а саме Ярослав Гаркуша, Назарій Савонік та Кирило Кульчицкий фінішували за межами топ-30.

Перемогу ж здобув представник Болгарії Георгій Джоргов, срібним призером став латвієць Ріхардс Лозберс, а "бронзу" здобув Тумас Латвалахті з Фінляндії.

Юніорський ЧС-2026. Масстарт-60, юніори

1. Георгій Джоргов (Болгарія, 1+0+0+0) 36:16,4

2. Ріхардс Лозберс (Латвія, 1+1+2+3) +10,8

3. Тумас Латвалахті (Фінляндія, 1+0+0+2) +16,0

...14. Тарас Тарасюк (Україна, 1+0+1+0) +1:46,4

35. Ярослав Гаркуша (Україна, 1+0+1+0) +3:21,6

53. Назарій Савонік (Україна, 3+2+1+1) +5:48,8

57. Кирило Кульчицький (Україна, 4+2+2+1) +9:23,8

Нагадаємо, у жіночому масстарті на ЮЧС-2026 перемогу здобула українка Олександра Меркушина.