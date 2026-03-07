Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Біатлон

Втрачений шанс: українці залишилися без медалі в естафеті U-19 на ЮЧС-2026

Сергій Шаховець — 7 березня 2026, 13:04
Втрачений шанс: українці залишилися без медалі в естафеті U-19 на ЮЧС-2026
Тарас Тарасюк
Instagram

На юніорському чемпіонаті світу 2026 з біатлону, що проходить у німецькому Арбері, відбулася естафетна гонка серед юнаків вікової категорії U-19.

Україну в гонці представляли три біатлоністи: Тарас Тарасюк, Ярослав Гаркуша та Назарій Савонік. "Синьо-жовті" виступали під дев'ятим номером.

Стартер нашої команди Тарасюк використав один додатковий патрон на двох вогневих рубежах і був третім на першій передачі естафети.

На другому відрізку гонки Гаркуша використав два додаткові патрони та відіграв одну позицію. Ярослав передав естафету Савоніку другим, з відставанням від лідера гонки у 46 секунд.

Фінішер "синьо-жовтих" заробив штрафне коло, що відкинуло нашу команду з числа претендентів на медаль. У підсумку Україна посіла восьме місце.

Чемпіонами світу в естафеті стала команда Італії. Срібну медаль здобули австрійські біатлоністи, а "бронзу" – збірна Естонії.

Юніорський чемпіонат світу 2026. Чоловіча естафета, U-19

  • 1. 🥇 Італія (0+8) 1:02:00,2
  • 2. 🥈 Австрія (2+10) +23,0
  • 3. 🥉 Естонія (0+6) +29,7
  • 4. Франція (1+8) +49,2
  • 5. Чехія (1+9) +56,9
  • 6. Норвегія (0+13) +1:09,9
  • ...
  • 8. Україна (1+6) +2:15,8

Нагадаємо, що Тарас Тарасюк здобув срібну нагороду в індивідуальній гонці на ЮЧС-2026. НОК України визнав біатлоніста найкращим юним спортсменом лютого.

7 березня також відбудеться естафета серед юніорів U-21. Гонка в Арбері розпочнеться о 15:15 за київським часом.

Читайте також :
Біатлон у сезоні 2025/26: календар гонок Кубку світу та Олімпійських ігор
Тарас Тарасюк

Тарас Тарасюк

Тарасюк фінішував 14-м у масстарті в межах ЮЧС-2026
ЮЧС-2026. Тарасюк посів 9 місце у спринті, британця дискваліфікували за додаткові патрони
Чепурний та Тарасюк визнані найкращими спортсменами лютого за версією НОК України
Тарасюк – про срібло на ЮЧС-2026: Можу боротись і в інших дисциплінах
Українець Тарасюк здобув срібло у стартовій гонці юніорського чемпіонату світу 2026

Останні новини