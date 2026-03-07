Втрачений шанс: українці залишилися без медалі в естафеті U-19 на ЮЧС-2026

На юніорському чемпіонаті світу 2026 з біатлону, що проходить у німецькому Арбері, відбулася естафетна гонка серед юнаків вікової категорії U-19.

Україну в гонці представляли три біатлоністи: Тарас Тарасюк, Ярослав Гаркуша та Назарій Савонік. "Синьо-жовті" виступали під дев'ятим номером.

Стартер нашої команди Тарасюк використав один додатковий патрон на двох вогневих рубежах і був третім на першій передачі естафети.

На другому відрізку гонки Гаркуша використав два додаткові патрони та відіграв одну позицію. Ярослав передав естафету Савоніку другим, з відставанням від лідера гонки у 46 секунд.

Фінішер "синьо-жовтих" заробив штрафне коло, що відкинуло нашу команду з числа претендентів на медаль. У підсумку Україна посіла восьме місце.

Чемпіонами світу в естафеті стала команда Італії. Срібну медаль здобули австрійські біатлоністи, а "бронзу" – збірна Естонії.

Юніорський чемпіонат світу 2026. Чоловіча естафета, U-19

1. 🥇 Італія (0+8) 1:02:00,2

2. 🥈 Австрія (2+10) +23,0

3. 🥉 Естонія (0+6) +29,7

4. Франція (1+8) +49,2

5. Чехія (1+9) +56,9

6. Норвегія (0+13) +1:09,9

...

8. Україна (1+6) +2:15,8

Нагадаємо, що Тарас Тарасюк здобув срібну нагороду в індивідуальній гонці на ЮЧС-2026. НОК України визнав біатлоніста найкращим юним спортсменом лютого.

7 березня також відбудеться естафета серед юніорів U-21. Гонка в Арбері розпочнеться о 15:15 за київським часом.