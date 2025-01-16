Відомо, хто представить Україну в жіночому масстарті на Кубку світу в Рупольдингу

До жіночого масстарту на п’ятому етапі Кубку світу з біатлону в німецькому Рупольдингу кваліфікувалися одна українська біатлоністка – Юлія Джима.

33-річна спортсменка не змогла набрати залікових балів в індивідуальній гонці на 15 км (65-те місце), але втрималась в топ-25 загального заліку Кубку світу (21-ша позиція).

На жаль, Христина Дмитренко, яка стала найкращою серед українок в індивідуальній гонці, не змогла кваліфікуватись за жодною з двох квот.

Згідно з правилами, право змагатися у масстарті на етапах Кубку світу отримують біатлоністки, які посідають 25 перших позицій в загальному заліку, а також 5 найкращих за підсумками етапу, де відбуваються змагання серед тих, хто не відібрався за першою квотою. У Рупольдингу відбором для останньої квоти була саме індивідуальна гонка.

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Нагадаємо, в першому масстарті поточного сезону у фінському Контіолахті не було представлено жодної українки.

Другий масстарт відбувся у французькому Ансі Ле-Гран-Борнан, тоді стартувала Юлія Джима та посіла 18-те місце. До того масстарту кваліфікувалась і Христина Дмитренко, але пропустила гонку через хворобу.

Зазначимо, що в заліку масстартів за сумою двох гонок лідирує німкеня Франциска Пройс, вона також йде на першій позиції загального заліку Кубку світу.

Напередодні стало відомо, що в чоловічому масстарті буде два представники України.

Гонки відбудуться 19 січня, в останній змагальний день п’ятого етапу. Початок запланований на 16:00 за київським часом.